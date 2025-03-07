Мужчина спас заложницу в аэропорту Казахстана, прослыл героем и попал на видео

Мужчина спас заложницу в аэропорту Алматы и попал на видео

Житель Казахстана спас заложницу в аэропорту Алматы, прослыл героем и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как мужчина в коричневой футболке подходит к злоумышленнику и предлагает себя в заложники вместо сотрудницы авиагавани. Когда агрессор отвлекся, он вырвал из его рук нож.

После этого преступника скрутили сотрудники службы безопасности и повалили на пол.

По данным источника, героем оказался случайный провожающий.

Информация о том, что мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы, появилась в пятницу, 7 марта. В 11:45 по местному времени (9:45 мск) нарушитель прошел в зону предполетного досмотра терминала внутренних рейсов под видом пассажира. Когда сотрудники воздушной гавани попросили его показать документы, он взял работницу службы досмотра за волосы, выхватил нож и стал угрожать ей.