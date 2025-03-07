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14:17, 7 марта 2025Бывший СССР

На Украине будут платить надбавки военным за знание английского языка

Гончаренко: Власти Украины будут платить надбавки за знание английского языка
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Украины будет платить надбавки к зарплате, в том числе военным, за знание английского языка. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Надбавка в размере 10 процентов от должностного оклада будет установлена за знание английского языка не ниже уровня В2», — написал Гончаренко.

К людям, которым будут выделять надбавки, относятся военнослужащие на контрактной службе, председатели местных администраций, полицейские, прокуроры, руководители научных и высших учебных заведений, работники сферы образования и науки и члены исполнительного органа государственных предприятий, более 50 процентов капитала которых принадлежит государству.

В декабре прошлого года правительство Украины обязало военных Вооруженных сил страны офицерского состава владеть английским языком. Ожидается, что данное решение окажет положительное влияние на профессиональную деятельность военнослужащих офицерского состава, сержантского и старшинского состава.

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