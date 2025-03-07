На Урале потребовали проверить медвуз из-за не говорящих по-русски 400 студентов

Общественник Соболев попросил проверить УГМУ из-за студентов без знания русского

Руководство Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при обучении иностранных студентов. Как сообщил Ura.ru председатель Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией, общественник Георгий Соболев, это причиняет ущерб бюджету, по его данным, в медвузе 400 обучающихся не говорят по-русски.

Он направил обращение в свердловскую прокуратуру с просьбой проверить учебное заведение. В самом УГМУ информацию не подтвердили.

Соболев поделился, что недоумевает от того, как иностранцам, не знающим ни русского, ни английского, преподают сложные медицинские дисциплины. У многих преподавателей нет специального сертификата на обучение таких студентов, отметил он.

Общественник подчеркнул, что ситуация вскрылась, когда сотрудниками фонда было проведено расследование. Поводом стала вспышка ветряной оспы в вузе: в январе ею заразились пять первокурсников-индийцев. Проверяя, как в вузе осуществлялся карантин, те и обнаружили, что большинство индийцев якобы не говорят ни на русском, ни на английском.

Соболев объяснил, что из областной и федеральной казны на обучение иностранцев в медицинских вузах тратятся большие денежные средства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде Московский районный суд арестовал экс-ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанну Никонову по делу о превышении должностных полномочий.