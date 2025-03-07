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11:33, 7 марта 2025Россия

На юге России произошло землетрясение

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,9
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение. Об этом сообщило краевое управление МЧС в Telegram-канале.

Землетрясение зафиксировали в 15 километрах от поселка Новомихайловский, его магнитуда составила 3,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

«Жалоб от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщили в министерстве.

Ранее на вулкане Безымянный на Камчатке за сутки произошло более сотни землетрясений. Тогда вулкан готовился к извержению, высота выброса его пепла могла достигать 15 километров над уровнем моря.

ЖЗЛ
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