На юге России произошло землетрясение

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,9

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение. Об этом сообщило краевое управление МЧС в Telegram-канале.

Землетрясение зафиксировали в 15 километрах от поселка Новомихайловский, его магнитуда составила 3,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

«Жалоб от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщили в министерстве.

Ранее на вулкане Безымянный на Камчатке за сутки произошло более сотни землетрясений. Тогда вулкан готовился к извержению, высота выброса его пепла могла достигать 15 километров над уровнем моря.