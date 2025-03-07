Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту на 16 часов

Рейс из Перми на египетский курорт Шарм-эш-Шейх задержали на 16 часов

Российские туристы, направлявшиеся из Перми в Шарм-эш-Шейх, застряли в аэропорту на 16 часов из-за задержки рейса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани Большое Савино.

Изначально вылет самолета египетской авиакомпании AlMasria на популярный курорт был запланирован на 04:15 утра по местному времени (02:15 мск) пятницы, 7 марта. Сейчас расчетное время вылета составляет 20:00 (18:00 мск).

«О переносе времени вылета сообщил перевозчик, — говорится в сообщении. — Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпания уведомила пассажиров о задержке».

Представители воздушной гавани также уведомили пассажиров, что для возврата или обмена билетов им необходимо обратиться в кол-центр авиакомпании.

Ранее российские туристы застряли на Кубе из-за задержки рейса авиакомпании «Россия» на сутки. Самолет должен был вылететь из курортного города Варадеро в Москву 4 марта в 19:25 по местному времени (5 марта в 3:25 мск). Но по техническим причинам вылет пришлось перенести.