Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:05, 7 марта 2025Путешествия

Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту на 16 часов

Рейс из Перми на египетский курорт Шарм-эш-Шейх задержали на 16 часов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские туристы, направлявшиеся из Перми в Шарм-эш-Шейх, застряли в аэропорту на 16 часов из-за задержки рейса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани Большое Савино.

Изначально вылет самолета египетской авиакомпании AlMasria на популярный курорт был запланирован на 04:15 утра по местному времени (02:15 мск) пятницы, 7 марта. Сейчас расчетное время вылета составляет 20:00 (18:00 мск).

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи» Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
25 декабря 2020

«О переносе времени вылета сообщил перевозчик, — говорится в сообщении. — Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпания уведомила пассажиров о задержке».

Представители воздушной гавани также уведомили пассажиров, что для возврата или обмена билетов им необходимо обратиться в кол-центр авиакомпании.

Ранее российские туристы застряли на Кубе из-за задержки рейса авиакомпании «Россия» на сутки. Самолет должен был вылететь из курортного города Варадеро в Москву 4 марта в 19:25 по местному времени (5 марта в 3:25 мск). Но по техническим причинам вылет пришлось перенести.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

    Трамп рассказал о полномочиях Маска в принятии решений по кадровым вопросам

    Российский банк стал угрожать коллекторами бойцу СВО

    Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

    Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

    Под Москвой школьники попробовали снеки из Tik-Tok и оказались в больнице

    Популярная актриса 20 лет испытывала боль из-за женского заболевания

    Из десяти часов саммита ЕС Украине посвятили только 15 минут

    Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в российском регионе

    Россиянка рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Президент заявил, что такие истории достойны экранизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше