Сотни россиян застряли за границей из-за задержки рейса на сутки

РБК: Россияне застряли на Кубе из-за задержки рейса «России» на сутки

Российские туристы застряли на Кубе из-за задержки рейса авиакомпании «Россия» на сутки. Об этом РБК рассказали в пресс-службе отечественного перевозчика.

По данным источника, самолет должен был вылететь из курортного города Варадеро в Москву 4 марта в 19:25 по местному времени (5 марта в 3:25 мск). Но по техническим причинам вылет пришлось перенести.

Представители авиакомпании уточнили, что туристов доставят в столицу на резервном воздушном судне. Ожидающих рейса пассажиров разместили в отеле, им предоставили еду и напитки. Как пишет Telegram-канал Shot, всего за границей застряли около четырех сотен россиян.

В конце февраля сотни российских туристов застряли на Маврикии из-за надвигающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс». Всего из курортной страны не могли вылететь 700 соотечественников.