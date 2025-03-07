Найдено неизвестное предсказание Жириновского о конфликте Трампа с Евросоюзом

Обнаружено предсказание Жириновского о конфликте Трампа с ЕС

Найдено предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом. Фрагмент телеэфира с участием политика опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На видео Жириновский прогнозирует столкновение 47-го президента США с европейцами. «Трамп, чтоб заработать больше для Америки, он вынужден будет ссориться с Евросоюзом», — пояснил он.

При этом, по прогнозу основателя ЛДПР, ЕС будет пребывать в растерянности.

Ранее было обнаружено предсказание Жириновского о покушении на Дональда Трампа. В выложенном в сеть фрагменте выступления политик заявил, что Трамп рискует повторить судьбу президента США Джона Кеннеди.