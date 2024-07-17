Найдено предсказание Жириновского о покушении на Трампа

Опубликовано предсказание основателя ЛДПР Жириновского о покушении на Трампа

В сети появилось предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, участвующего в выборах на новый срок. Видео показал кандидат в депутаты гордумы Кургана от ЛДПР Павел Вагин в Telegram.

На опубликованных кадрах запечатлено выступление Жириновского в Госдуме. Точная дата записи не указана. «Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил», — говорит политик.

Покушение на Трампа совершили 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Кандидат в президенты США получил ранение в ухо. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

Ранее было найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом составе правительства России, сформированном в 2024 году. В беседе с журналистом во время чемпионата мира по футболу 2018 года первый председатель ЛДПР заявил, что в национальном спорте будет происходить «бардак» до тех пор, пока министром спорта не станет Михаил Дегтярев. Спустя шесть лет премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на эту должность, после чего ее одобрил президент России Владимир Путин.

В последние годы стало появляться все больше предсказаний Жириновского о происходящих в стране и мире событиях. Из-за того, что многие пророчества сбылись, основателя ЛДПР стали называть Вовангой. Так, политик предсказал начало специальной военной операции и проведение в России частичной мобилизации.

В июле 2022 года Путин, комментируя предсказания Жириновского, подчеркнул, что они выстроены «не на пустом месте», а на знаниях и понимании развития ситуации, поэтому имеют свойство сбываться.