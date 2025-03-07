Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 7 марта 2025Экономика

Назван плюс глобального потепления для России

В глобальном потеплении увидели потенциал к росту засеивания озимыми на юге РФ
Мария Черкасова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Глобальное потепление может привести к росту числа площадей, занятых на юге России озимыми культурами. Об этом ТАСС рассказал ректор Донского государственного аграрного университета (ДонГАУ) Владимир Федоров.

Он отметил, что на набор культур полевого севооборота на юге страны влияют конъюнктура рынка и влагообеспечнность почвы в предпосевной период, а также в течение вегетации этих культур. Потепление поспособствует увеличению посевных площадей под озимыми культурами, которые более эффективно используют осадки осенне-зимнего периода. Также возможно увеличение площади под яровыми техническими непропашными культурами, включая лен и рапс.

Ранее о росте потенциала в сельскохозяйственной среде из-за глобального потепления рассказал член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов. Футуролог выразил уверенность, что Россия станет «самой лучшей житницей, которая будет кормить, по сути, всю цивилизацию».

    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел

    В России подешевела мука

    Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей в рамках борьбы с инклюзивностью

    В Совфеде прокомментировали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

    В России стало заметно дороже растить свиней

    Эксперт предупредил об уголовной ответственности за «пробивы» данных через украинские боты

    В России заявили о нежелании Венгрии конфликтовать с США

    Пожилым людям посоветовали полезный способ справиться с бессонницей

    Украина отказалась приносить извинения за конфликт в Белом доме

    Украина впервые применила в бою французские истребители Mirage. Они должны охотиться за российскими крылатыми ракетами и дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше