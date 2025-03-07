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18:05, 7 марта 2025Экономика

Назван самый разбогатевший за время президентства Трампа российский миллиардер

Bloomberg: Состояние российских миллиардеров значительно выросло в 2025 году
Дмитрий Воронин
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2025 года на 7,764 миллиарда долларов. О значительном росте показателя со ссылкой на «Индекс миллиардеров» Bloomberg сообщает ТАСС.

На фоне возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом и возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном самым разбогатевшим участником списка из РФ оказался акционер крупнейшего российского производителя железной руды — компании «Металлоинвест»Алишер Усманов. Он увеличил состояние на 3,19 миллиарда долларов, до 16,4 миллиарда.

Также в топ максимально разбогатевших в период нового президентства республиканца россиян вошли крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (плюс 2,22 миллиарда, до 30,1 миллиарда долларов) и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов (плюс 1,68 миллиарда, до 8,72 миллиарда долларов).

Капитал богатейших россиян продолжает расти, несмотря на санкционные ограничения, о возможности смягчения которых заговорили на фоне потепления отношений РФ и США. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, отечественному бизнесу есть что предложить при обсуждении этого вопроса. «У нас есть карты, но мы их пока в рукаве прячем», — сказал он, подтвердив, что пару недель назад встречался с главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи.

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