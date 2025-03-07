Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 7 марта 2025Экономика

В России заявили о «картах в рукаве» для переговоров с американцами о снятии санкций

Шохин о переговорах по санкциям США: Карты бизнеса РФ пока спрятаны в рукаве
Дмитрий Воронин
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России есть что предложить при обсуждении с американской стороной вопроса о снятии санкций, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Как следует из его комментария, который приводит РИА Новости, у отечественного бизнеса «карты есть», но они пока «спрятаны в рукаве».

Шохин рассказал, что пару недель назад встречался с главой Американской торговой палаты (ТП) в России Робертом Эйджи и в РФ «поддержали некоторые из приоритетов, которые он назвал» (цитата по ТАСС). Глава РСПП уточнил, что речь в данном случае, в частности, идет о заявлениях, связанных с вопросами гражданской авиации и «нормализации платежно-расчетных отношений».

Также он призвал «дать возможность попереговариваться». «Нельзя раньше времени карты на стол», — отметил Шохин.

В феврале возобновление сотрудничества с американским авиапроизводителем Boeing допускал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать», — подчеркивал он.

Ранее в пятницу Эйджи рассказал журналистам, что в 2025 году в Россию могут вернуться четыре-пять американских компаний, занятых в сегменте товаров повседневного спроса. По его словам, речи о том, что бизнес из США выстроился в очередь из тех, кто стремится вернуться в РФ, сейчас не идет.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    В российском регионе осудили бывшего директора центра закупок в сфере здравоохранения

    Назван самый популярный клип нулевых у россиян

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше