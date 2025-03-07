В России заявили о «картах в рукаве» для переговоров с американцами о снятии санкций

Шохин о переговорах по санкциям США: Карты бизнеса РФ пока спрятаны в рукаве

В России есть что предложить при обсуждении с американской стороной вопроса о снятии санкций, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Как следует из его комментария, который приводит РИА Новости, у отечественного бизнеса «карты есть», но они пока «спрятаны в рукаве».

Шохин рассказал, что пару недель назад встречался с главой Американской торговой палаты (ТП) в России Робертом Эйджи и в РФ «поддержали некоторые из приоритетов, которые он назвал» (цитата по ТАСС). Глава РСПП уточнил, что речь в данном случае, в частности, идет о заявлениях, связанных с вопросами гражданской авиации и «нормализации платежно-расчетных отношений».

Также он призвал «дать возможность попереговариваться». «Нельзя раньше времени карты на стол», — отметил Шохин.

В феврале возобновление сотрудничества с американским авиапроизводителем Boeing допускал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать», — подчеркивал он.

Ранее в пятницу Эйджи рассказал журналистам, что в 2025 году в Россию могут вернуться четыре-пять американских компаний, занятых в сегменте товаров повседневного спроса. По его словам, речи о том, что бизнес из США выстроился в очередь из тех, кто стремится вернуться в РФ, сейчас не идет.