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13:49, 7 марта 2025Культура

Названы новые страшные обвинения в адрес P.Diddy

Рэпера P.Diddy обвинили в том, что он угрозами заставлял помогать ему насиловать
Андрей Шеньшаков

Фото: Phil McCarten / Reuters

Рэпер P.Diddy, который находится под следствием по обвинениям в сексуальных преступлениях и торговле людьми, якобы заставлял своих сотрудников помогать ему совершать преступления. Об этом сообщает издание CNN.

По информации источника, суд предъявил Шону Комбсу (настоящее имя рэпера) новые обвинения. Прокуроры считают, что Diddy заставлял помощников организовывать секс-трафик, а также осуществлять изнасилования. Люди были вынуждены соглашаться, потому что в противном случае музыкант угрожал им физической расправой.

Кроме того, количество предполагаемых жертв Комбса увеличилось еще на три: женщины обвинили его в том, что рэпер принуждал их к сексу с ним и другими мужчинами. Сам P.Diddy снимал все на видео с целью дальнейшего шантажа и контроля над пострадавшими.

Ранее стало известно, что рэпер P. Diddy обвинил прокуроров, работающих над его делом, в расизме.

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