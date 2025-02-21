Рэпер P. Diddy обвинил прокуроров в расизме

Защита P. Diddy: Рэпер подвергся расистскому преследованию со стороны прокуроров

Адвокаты скандального американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) заявили, что он подвергся расистскому преследованию. Об этом пишет CNN.

Защита артиста потребовала снять с него обвинения в перевозке людей с целью сексуальной эксплуатации. «Этот случай беспрецедентен во многих отношениях, но, возможно, самое примечательное и самое тревожное то, что ни один белый человек никогда не подвергался даже отдаленно похожему преследованию», — говорится в ходатайстве.

По словам адвокатов Комбса, он «был выбран в качестве объекта преследования, поскольку он является влиятельным чернокожим человеком».

Ранее трое мужчин обвинили P. Diddy в изнасиловании.

Музыканта арестовали 16 сентября. Его обвиняют во множестве преступлений, в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.