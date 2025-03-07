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10:03, 7 марта 2025Экономика

Названы важные критерии при выборе жилья

«Самолет»: Женщины чаще мужчин выбирают практичное жилье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При выборе жилья женщины в первую очередь обращают внимание на практичную планировку, а мужчины — на отдельные удобства и окружающую инфраструктуру. Об этом говорится в исследовании группы «Самолет», результаты передают «Известия».

Так, женщины часто хотят иметь просторную кухню-гостиную — 41 процент против 35 среди мужчин. Еще 23 процента (против 19 процентов) ищут квартиру с гардеробными, а 41 процент (против 32 процентов) — с балконом. В то же время мужчин больше интересует высота потолка (21 против 18 процентов), благоустроенные территории (40 против 36 процентов) и система «умный дом» (семь против пяти процентов). При этом оба пола одинаково часто выбирают жилье с уже меблированной кухней (25 процентов) и квартиры-распашонки (12 процентов).

В местах общего пользования в доме женщинам важнее иметь зеркала (20 против 17 процентов), зоны с мягкой мебелью (16 против 14 процентов) и бесплатной сети Wi-Fi (32 против 27 процентов). Мужчины хотят видеть больше растений. Видеонаблюдение и места для хранения колясок и велосипедов оказались важны для всех — 75 и 56 процентов соответственно.

Рядом с домом женщины желают иметь удобные пешеходные дорожки (53 против 50 процентов), крытые беседки (23 против 19 процентов) и площадки для выгула собак (21 против 13 процентов). Мужчины — тренажеры (39 против 34 процентов) и универсальные спортплощадки (35 против 26 процентов).

Ранее риелтор Руслан Сырцов дал совет россиянам, планирующим купить квартиру в 2025 году. Он порекомендовал не брать рассрочку с переходом в ипотеку на год.

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