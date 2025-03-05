Планирующим покупку квартиры в 2025 году россиянам дали совет

Риелтор Сырцов отсоветовал брать рассрочку на жилье с переходом в ипотеку на год

Россиянам, планирующим покупку квартиры в 2025 году, не стоит брать рассрочку с переходом в ипотеку на год. Этот и другие советы по приобретению жилья в ближайшее время им дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам риелтора, оформлять рассрочку с переходом в ипотеку на год нежелательно, поскольку к началу следующего года рыночные ставки, скорее всего, по-прежнему будут заградительными. «Не стоит покупать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт. Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения, так как власти Москвы сейчас ведут активную борьбу с данным форматом недвижимости», — поделился экспертным мнением Сырцов.

В данный момент средний размер ипотечной ставки составляет 28 процентов.

Ранее в марте эксперты рынка недвижимости предсказали, что российские банки вслед за Сбербанком и ВТБ будут плавно снижать ставки по рыночной ипотеке, если ключевая ставка ЦБ сохранится на нынешнем уровне, либо будет постепенно уменьшаться.