Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:11, 4 марта 2025Экономика

Ставкам по ипотеке предрекли снижение

Эксперт ипотечного рынка Гордейко: Ипотечные ставки к осени могут упасть до 23 %
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российские банки вслед за Сбербанком и ВТБ начнут плавно снижать ставки по рыночной ипотеке, если ключевая ставка Центробанка сохранится на нынешнем уровне либо будет постепенно уменьшаться. Соответствующий прогноз дали эксперты рынка недвижимости, опрошенные РИА Новости.

По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, небольшое плавное снижение ставок можно будет наблюдать в ближайшие месяцы. «Оно ни на что существенно не влияет и не делает рыночную ипотеку доступной. Это просто ретрансляция банками ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ», — уточнил он, добавив, что ставки пойдут вниз сильнее лишь после того, как будет запущен цикл снижения ключевой ставки. Чтобы ставки опустились ниже заградительного уровня, потребуется еще полтора-два года, убежден специалист.

Материалы по теме:
Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили
Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили
Сегодня
В России заявили о необходимости «ипотечной оттепели»
В России заявили о необходимости «ипотечной оттепели»
12 февраля 2025

Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко отметил, что банки РФ видят, что ключевая ставка стабильна, и готовы возвращаться к разнице менее семи процентных пунктов между ней и ипотечными ставками. «Сделал один, посмотрел второй, и вот это движение будет потихоньку продолжаться. Если ключевая ставка будет держаться, а Банк России обещает по крайней мере держать ее два квартала, до осени по крайней мере, то по одному проценту в месяц ставки будут снижаться», — предсказал он. Гордейко также предрек, что к осени средний размер ставки по рыночной ипотеке может уменьшиться до 23 процентов.

Ранее в этот же день стало известно, что Сбер с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. В результате ее минимальный размер для квартир в новостройках составляет 28,2 процента, а для готовых — 27,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Сийярто рассказал Рубио о заговоре в Европе против мирного соглашения на Украине

      На украинской книжной ярмарке запретили книги на русском языке

      Лавров отказался считать Зеленского человеком

      Грузовой лифт рухнул в московской многоэтажке

      Россияне назвали лучший способ вложения денег

      Эксперт назвала важные изменения в тренировках после 40 лет

      Белый дом анонсировал презентацию плана Трампа по Украине

      В МИД Венгрии заявили о готовности США обсудить снятие части антироссийских санкций

      В США раскрыли причину беспокойства из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше