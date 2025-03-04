Ставкам по ипотеке предрекли снижение

Эксперт ипотечного рынка Гордейко: Ипотечные ставки к осени могут упасть до 23 %

Российские банки вслед за Сбербанком и ВТБ начнут плавно снижать ставки по рыночной ипотеке, если ключевая ставка Центробанка сохранится на нынешнем уровне либо будет постепенно уменьшаться. Соответствующий прогноз дали эксперты рынка недвижимости, опрошенные РИА Новости.

По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, небольшое плавное снижение ставок можно будет наблюдать в ближайшие месяцы. «Оно ни на что существенно не влияет и не делает рыночную ипотеку доступной. Это просто ретрансляция банками ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ», — уточнил он, добавив, что ставки пойдут вниз сильнее лишь после того, как будет запущен цикл снижения ключевой ставки. Чтобы ставки опустились ниже заградительного уровня, потребуется еще полтора-два года, убежден специалист.

Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко отметил, что банки РФ видят, что ключевая ставка стабильна, и готовы возвращаться к разнице менее семи процентных пунктов между ней и ипотечными ставками. «Сделал один, посмотрел второй, и вот это движение будет потихоньку продолжаться. Если ключевая ставка будет держаться, а Банк России обещает по крайней мере держать ее два квартала, до осени по крайней мере, то по одному проценту в месяц ставки будут снижаться», — предсказал он. Гордейко также предрек, что к осени средний размер ставки по рыночной ипотеке может уменьшиться до 23 процентов.

Ранее в этот же день стало известно, что Сбер с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. В результате ее минимальный размер для квартир в новостройках составляет 28,2 процента, а для готовых — 27,6 процента.