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00:37, 4 марта 2025Экономика

Сбер снизил ставки по ипотеке

Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Сбер с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Таким образом, минимальная ставка на первичное жилье составляет 28,2 процента, на вторичное — 27,6 процента. Уточняется, что речь идет про ставки по ипотеке в сервисе «Домклик».

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления.

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