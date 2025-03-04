Сбер снизил ставки по ипотеке

Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта

Сбер с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Таким образом, минимальная ставка на первичное жилье составляет 28,2 процента, на вторичное — 27,6 процента. Уточняется, что речь идет про ставки по ипотеке в сервисе «Домклик».

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления.