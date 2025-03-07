Названы взятые под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

МО РФ: ВС России за неделю взяли под контроль Скудное, Бурлацкое и Привольное

За неделю боев российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Перешедшие под контроль России села назвали журналистам в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, российские войска вошли в села Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой народной республике (ДНР). В боях за них участвовали бойцы группировки «Восток». Кроме того — также в ДНР — Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Андреевка. На этом направлении действовала группировка «Центр».

Суммарно за неделю на всех направлениях украинские подразделения потеряли более 10 тысяч бойцов.

Ранее стало известно о подавленном сопротивлении Вооруженных сил Украины близ крупной базы в Курской области.