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08:53, 7 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали о повышении социальной пенсии

Экономист Солодовникова рассказала о повышении соцпенсии до 15,5 тыс. рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Средний размер социальной пенсии в России вырастет с 1 апреля на 14,75 процента, до 15 505 рублей. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Речи о новом повышении не идет, экономист пересказала положения российского законодательства об индексации пенсий и напомнила о принятом ранее размере повышения. Также она отметила, что новый размер соцпенсий почти достигнет федерального прожиточного уровня пенсионера — 15 250 рублей.

Социальную пенсию выплачивают россиянам, не имеющим какого-либо другого вида пенсии (например, страховой или по выслуге лет), а также в случае инвалидности или при потере кормильца.

Солодовникова добавила, что индексация также коснется ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, лиц, пострадавших от радиационных и других техногенных катастроф. Общее количество получателей таких выплат в России составляет около 700 тысяч человек.

Ранее об индексации социальных пенсий несколько раз напоминали в Госдуме. А член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин назвал ее станет важным шагом в обеспечении социальной справедливости.

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