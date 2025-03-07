Банк России продлил ограничение на снятие валюты

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2025 года

В связи с действующими западными санкциями Банк России продлил действующее ограничение на снятие наличной валюты на полгода, до 9 сентября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Для граждан, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, если они этого уже не сделали. Остальное по-прежнему можно конвертировать в рубли.

Также для банков действует запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов, а валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки должны выдаваться в рублях.

Юридические лица, не являющиеся резидентами России, не имеют права получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. В свою очередь, резиденты могут снимать перечисленные валюты только для командировочных расходов.

О решении ограничить операции с валютой ЦБ впервые объявил 9 марта 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. На тот момент вводился и ряд других ограничений, которые впоследствии отменили.