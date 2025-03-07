Новую власть в Сирии уличили в желании уничтожить христиан

Востоковед Чупрыгин: Новые власти Сирии хотят уничтожить христиан и алавитов

Массовые убийства христиан и алавитов (одно из течений шиитского ислама), учиненные новыми властями Сирии, могут перерасти в новую гражданскую войну. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, ситуация с беспорядками в провинции Латакия и Тартус напоминает ситуацию 2014 года, когда в Сирии начались первые масштабные вооруженные столкновения между правительственными силами и террористическими группировками.

«Эта война может быть гораздо жестче, чем мы видели в предыдущие годы. Все религиозные меньшинства, живущие сейчас на территории Сирии, не чувствуют себя в безопасности», — сказал Чупрыгин.

Он напомнил, что пришедшие к власти боевики «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в вопросах идеологии практически не отличаются от «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России), которая в прошлом называла своими врагами всех, кто не придерживался ислама суннитского толка.

«Просто потому, что новое правительство не является легитимным — его никто не выбирал. Выборы они отменили. Все разговоры про инклюзивное правительство, обещанное европейским странам, оказались ложью. Они уничтожают алавитов из ненависти, мстят им за то, что они когда-то поддержали Башара Асада. Христиане тоже попали в эту категорию», — заключил востоковед.

В начале марта христиане и алавиты подняли восстание против захватившей власть в стране группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Беспорядки охватили преимущественно провинции Латакия и Тартус, в том числе город Хмеймим, где находится принадлежащая России авиабаза.