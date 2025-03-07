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11:27, 7 марта 2025Силовые структуры

Обманутый мошенниками россиянин попытался поджечь дверь главного здания ФСБ на Лубянке

В Москве 17-летний студент по указанию мошенников поджег дверь здания ФСБ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве задержали 17-летнего студента российского вуза, решившегося на диверсию по указанию мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Так, вечером 6 марта молодой человек подошел к главному зданию ФСБ России на Лубянской площади и облив дверь горючей жидкостью из принесенной пластиковой бутылки, устроил поджог. Огонь потушили, молодого человека задержали.

На допросе он объяснил, что пошел на поджог по указу мошенников.

Ранее в отношении 75-летнего сотрудника РАН возбудили дело о терроризме из-за поджога трех банкоматов по указанию мошенников.

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