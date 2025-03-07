Обманутый мошенниками россиянин попытался поджечь дверь главного здания ФСБ на Лубянке

В Москве 17-летний студент по указанию мошенников поджег дверь здания ФСБ

В Москве задержали 17-летнего студента российского вуза, решившегося на диверсию по указанию мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Так, вечером 6 марта молодой человек подошел к главному зданию ФСБ России на Лубянской площади и облив дверь горючей жидкостью из принесенной пластиковой бутылки, устроил поджог. Огонь потушили, молодого человека задержали.

На допросе он объяснил, что пошел на поджог по указу мошенников.

Ранее в отношении 75-летнего сотрудника РАН возбудили дело о терроризме из-за поджога трех банкоматов по указанию мошенников.