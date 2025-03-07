Российская блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в белом нижнем в белье

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем в белье. Соответствующие кадры появились на странице бизнесвумен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя инфлюэнсерша похвасталась стройным и подтянутым телом в белом комплекте, состоящем из бюстгальтера на косточках и трусов с низкой посадкой. Поверх упомянутых изделий она надела шелковый халат в тон. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала массивное золотое колье и крупные серьги.

В феврале коза Самойловой покаталась на Bugatti. Блогершу запечатлела питомицу по кличке Мими на фоне бежевой машины французской марки.