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16:08, 7 марта 2025Путешествия

Пассажирский самолет подал сигнал тревоги в небе и вышел из строя после посадки

Airlive: Самолет easyJet подал сигнал тревоги на рейсе Лондон — Барселона
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет easyJet подал сигнал тревоги в небе и совершил аварийную посадку. Об этом сообщил портал Airlive.

5 марта Airbus A319 выполнял рейс из Лондона в Барселону. Через 1,5 часа полета экипаж подал общий сигнал об аварийной ситуации на борту и решил сесть на незапланированном аэродроме в Бордо, Франция.

Приземление прошло благополучно, после чего борт отбуксировали к выходу на посадку. Отмечается, что самолет вышел из строя, поэтому пассажиров отправили в Испанию на запасном лайнере.

Ранее в Техасе, США, легкомоторный самолет потерпел крушение в поле. Он экстренно сел из-за отказа двигателя, врезался в ограждение и оказался полностью уничтожен.

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