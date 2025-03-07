Самолет потерпел крушение в поле и оказался почти полностью уничтожен

Самолет Piper потерпел крушение в Техасе и оказался почти полностью уничтожен

Легкомоторный самолет Piper потерпел крушение в Техасе и оказался почти полностью уничтожен. Об этом сообщил портал Fox 26.

Авария произошла 6 марта в двух километрах от аэропорта Хьюстон — Перленд. После отказа двигателя лайнер совершил аварийную посадку в поле рядом с трубопроводом, врезался в ограждение и загорелся.

В результате восстановить воздушное судно стало невозможно. При этом два человека, которые были на борту, выжили и избежали травм. Местные власти расследуют причины крушения.

Ранее в Милане грузовик с едой врезался в пассажирский самолет перед вылетом. У лайнера оказалась повреждена нижняя часть фюзеляжа, а рейс пришлось отменить.