Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей в рамках борьбы с инклюзивностью

AP: Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей из-за борьбы с инклюзивностью

Пентагон в рамках борьбы с инклюзивностью и упоминанием ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) по ошибке удалил фото инженера с фамилией Гей (англ. — Gay). Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

В частности, руководство Минобороны США приняло решение удалить порядка 26 тысяч материалов, которые как-либо соотносятся с политикой инклюзивности. В связи с этим по ошибке была удалена информация, не имеющая никакого отношения к этой теме.

«Несколько фотографий проекта по дноуглублению Инженерного корпуса армии в Калифорнии были помечены для удаления, по-видимому, потому, что у местного инженера на фотографии была фамилия Гей», — отмечается в материале агентства.

Кроме того, под удаление по ошибке попала и фотография бомбардировщика B-29 Enola Gay, который в 1945 году сбросил ядерную бомбу на Хиросиму.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, рассказал о бесполезных тратах при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. По его словам, власти выделили 8 миллионов долларов на создание «мышей-трансгендеров, а также 10 миллионов долларов на «добровольное медицинское мужское обрезание» в Мозамбике.