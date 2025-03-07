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13:19, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий сказал четыре резких слова о новом шоу Меган Маркл

Телеведущий Пирс Морган заявил, что новое шоу Меган Маркл невозможно смотреть
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Пирс Морган

Пирс Морган. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Известный британский телеведущий и журналист Пирс Морган раскритиковал новое шоу жены принца Гарри Меган Маркл «С любовью, Меган», вышедшее на стриминговой платформе Netflix. В эфире ток-шоу Piers Morgan Uncensored («Пирс Морган: Без цензуры») он сказал четыре резких слова о проекте, передает The Mirror.

Журналист описал шоу Маркл фразой «было просто невозможно смотреть». «Я попробовал посмотреть его, и, честно говоря, через три-четыре минуты я его выключил. (...) Этот проект был создан для того, чтобы потешить свое тщеславие. В нем люди рассказывают Меган, какая она замечательная, а она всем рассказывает, какая она замечательная», — заявил Морган.

Премьера шоу «С любовью, Меган» состоялась на Netflix 4 марта. В эфире передачи жена принца Гарри показала свою роскошную кухню и продемонстрировала кулинарные способности. Съемки сериала проходили в поместье стоимостью пять миллионов фунтов стерлингов (567,5 миллиона рублей), которое супруги снимают в аренду.

Меган Маркл — жена младшего сына британского короля Карла III Гарри. В 2020 году супруги переехали в США. Это привело к охлаждению отношений пары с королевской семьей.

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