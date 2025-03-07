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15:41, 7 марта 2025МирЭксклюзив

Зеленского назвали помехой для планов Трампа

Политолог Ордуханян заявил об отсутствии химии у Трампа с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующий отказ извиниться могут повлечь серьезные последствия, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он подчеркнул, что глава Украины является помехой для планов американского лидера.

«Если с президентом России Владимиром Путиным у Трампа личная химия, то с Зеленским — полное ее отсутствие. Трамп презирает этого человека, и этого достаточно, чтобы перевернуть всю политическую составляющую. Проблема не только в том, что Зеленский отказывается извиниться, но и в том, что он портит планы Трампа, который планировал стать президентом мира. Ему нужен быстрый мир именно на Украине, потому что с Ближним Востоком не получается, Тайвань — история вдолгую, а тут есть шанс», — объяснил Ордуханян.

По словам политолога, последствия отказа Зеленского от налаживания отношений с американским президентом уже видны: это прекращение передачи разведывательных данных США и остановка военной помощи.

«Трамп в этом сталкивается с серьезным противодействием Европы, и он вынужден учитывать этот фактор. Возможно, изначально он даже не рассчитывал на такую реакцию партнеров по НАТО», — заметил Ордуханян.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет приносить извинения США за конфликт Зеленского с Трампом. По его словам, во время встречи в Овальном кабинете Зеленский был абсолютно прав.

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