Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 7 марта 2025Мир

Премьер Польши заявил о стремлении к ядерному оружию

Туск: Польша должна стремиться к доступу к ядерному оружию в рамках идеи Макрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию в рамках идеи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, трансляция выступления велась в эфире TVP Info.

«Мы не будем бояться ничьей критики — все то, что содействует укреплению обороноспособности, будет выполнено и использовано», — подчеркнул политик.

Туск заявил в ходе выступления в Сейме (нижней палате парламента) Польши о стремлении обеспечить стране доступ к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия. Польский премьер подчеркнул, что страна должна быть обеспечена самыми современными вооружениями. По его словам, в настоящий момент Варшава ведет серьезные переговоры с Францией об инициативе по ядерному зонтику ЕС.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил возможность передачи ядерного оружия Франции другим странам. По мнению постпреда РФ, Париж может лишь размещать ядерные боеголовки и их носители на территории государств Евросоюза.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Макрон готов к разговору с Путиным, но есть нюанс.

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше