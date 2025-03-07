Премьер Польши заявил о стремлении к ядерному оружию

Туск: Польша должна стремиться к доступу к ядерному оружию в рамках идеи Макрона

Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию в рамках идеи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, трансляция выступления велась в эфире TVP Info.

«Мы не будем бояться ничьей критики — все то, что содействует укреплению обороноспособности, будет выполнено и использовано», — подчеркнул политик.

Туск заявил в ходе выступления в Сейме (нижней палате парламента) Польши о стремлении обеспечить стране доступ к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия. Польский премьер подчеркнул, что страна должна быть обеспечена самыми современными вооружениями. По его словам, в настоящий момент Варшава ведет серьезные переговоры с Францией об инициативе по ядерному зонтику ЕС.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил возможность передачи ядерного оружия Франции другим странам. По мнению постпреда РФ, Париж может лишь размещать ядерные боеголовки и их носители на территории государств Евросоюза.