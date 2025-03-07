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14:56, 7 марта 2025Мир

В МИД оценили возможность передачи ядерного оружия Франции другим странам

Постпред РФ Ульянов: Франция не может передать ядерное оружие по условиям ДНЯО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Франция не может передать ядерное оружие другим странам Европейского союза по условиям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».

«Передавать [ядерное оружие] она точно не может. Это запрещено договором о нераспространении», — подчеркнул представитель МИД России.

Ульянов оценил возможность реализации идеи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике ЕС и передаче ядерного оружия другим странам ЕС. По мнению постпреда РФ, в соответствии с условиями ДНЯО Париж может лишь размещать ядерные боеголовки и их носители на территории государств Евросоюза.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал нарушением табу слова Макрона о ядерном оружии. По словам главы МАГАТЭ, норма постоянно размывается.

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