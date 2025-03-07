Президент Сербии подтвердил в разговоре с Путиным визит в Москву 9 мая

Вучич подтвердил в разговоре с Путиным, что приедет в Москву 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Его слова передает ТАСС.

«Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества», — сообщил Вучич по итогам беседы с российским коллегой.

Сербский лидер добавил, что в ходе телефонных переговоров он дал Путину «подтверждение предстоящей 9 мая встречи в Москве».

Ранее вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Сербия никогда не откажется от празднования Дня Победы 9 мая, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.