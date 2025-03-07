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15:29, 7 марта 2025Культура

Пугачева назвала себя патриоткой и напала на журналистку

Уехавшая из России Алла Пугачева поскандалила с журналисткой на Кипре
Ольга Коровина

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), нагрубила журналистке на Кипре. Видео инцидента опубликовал телеканал НТВ.

В разговоре с репортером на набережной Лимасола артистка сообщила, что не скучает по родине. Пугачева отказалась отвечать на вопросы, закрывала объектив рукой, прогоняла журналистку и грозилась вызвать полицию. «Вы тупые и нахальные. (...) Я патриотка, а ты — нахалка», — заявила певица, добавив, что ей очень нравится в Лимасоле.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская исполнила хит Пугачевой на вокзале Санкт-Петербурга.

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