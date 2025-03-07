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07:08, 7 марта 2025Мир

Пушков рассказал о мести Макрона Трампу

Пушков: Макрон отомстил Трампу за свой холодный прием в Вашингтоне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон отомстил американскому лидеру Дональду Трампу за холодный прием в Вашингтоне, приурочив свое обращение ко дню выступления Трампа в Конгрессе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Не случайно Макрон объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп. Уж больно ему хотелось заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Это была также личная месть за прохладный прием в Вашингтоне», — считает политик.

Он отметил, что Макрон таким образом хочет достичь сразу нескольких целей: перехвата инициативы американским «глубинным государством» над Трампом и единоличного лидерства над милитаризованной Европой, объединенной «русофобскими идеями» и либеральной диктатурой.

Ранее Пушков заявил, что план милитаризации ЕС представляет из себя способ сохранения власти глобалистов. По его словам, это является средством достижения цели по построению «полностью управляемого общества», которое будет выстроено на ложных ценностях.

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