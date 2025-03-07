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02:06, 7 марта 2025Мир

В России оценили план милитаризации ЕС

Пушков: План милитаризации ЕС — способ глобалистов сохранить свою власть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

План милитаризации Европейского союза (ЕС) представляет из себя способ сохранения власти глобалистов. Такую оценку плану Брюсселя в своем Telegram-канале дал российский сенатор Алексей Пушков.

«Программа перевооружения Европы на гигантскую сумму в 800 миллиардов долларов на деле является программой сохранения власти у нынешней правящей в ЕС и Британии постнациональной глобалистской элиты под лозунгом поддержки Украины и противостояния "угрозе со стороны России"», — считает он.

По его словам, милитаризация ЕС является средством достижения цели по построению «полностью управляемого общества», которое будет выстроено на ложных ценностях.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится в опасности. По ее словам, план позволит перевооружить Европу и дать Украине необходимое для продолжения боевых действий оружие.

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