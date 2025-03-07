Путин провел оперативное совещание по внутренней стабильности России

Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней стабильности России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил Кремль в Telegram.

В рамках совещания глава государства поднял вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности России, которую он назвал основным условием для устойчивого развития страны.

Первым доклад представил министр юстиции России Константин Чуйченко. Подробности его выступления не раскрываются.

Ранее фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты недавнего опроса, согласно которым работу Путина на посту президента положительно оценивают 82 процента россиян. Еще 81 процент респондентов заявил, что доверяет главе государства.