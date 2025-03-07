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19:34, 7 марта 2025Экономика

Раскрыта дата снижения цен на кофе

Глава «Росчайкофе» Чантурия: Цены на кофе стабилизируются во втором полугодии
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Цены на кофе стабилизируются и достигнут «адекватного» уровня во втором полугодии 2025 года. Таким мнением в разговоре с НСН поделился руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

В последние полгода на рынке наблюдается экстремальный рост цен на арабику и робусту, напомнил эксперт. В истории еще не наблюдалось случаев, когда одинаково дорого стоили бы оба этих сорта, подчеркнул он.

В дальнейшем ситуация изменится, спрогнозировал Чантурия. Взлетевшие цены постепенно охладят спрос, и в ряде стран, не отличающихся хорошей экономической ситуацией, закупки этого продукта снизятся, полагает он. Это, в свою очередь, приведет к улучшению баланса на рынке, а за ним последует и общее снижение цен, в том числе — для конечных потребителей.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о сократившихся до минимума закупках кофейных зерен со стороны поставщиков. Такая ситуация возникла из-за резкого удорожания продукта: фьючерсы на арабику на бирже ICE, в частности, прибавили 70 процентов. И если обычно в этот период эквадорская компания Elcafe распродает весь запланированный объем растворимого кофе, то в этом году ей удалось реализовать менее 30 процентов от этого объема, признался ее гендиректор Ренан Чуэйри.

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