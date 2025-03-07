Раскрыты подробности запрета выезда Верки Сердючки с Украины

Продюсер Дзюник: Запрет на выезд с Украины стал шоком для Верки Сердючки

Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал запрет на выезд с Украины певца Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки. Его слова приводит издание «Абзац».

По словам продюсера, Данилко находится в шоке: «Мы с Андреем общались два дня назад. Он сказал, что сам не понимает, почему его не выпустили».

Дзюник назвал ситуацию абсурдной, однако предсказал, что другие артисты тоже не смогут покинуть страну. По его мнению, запрет на выезд Сердючки объясняется тем, что происходит на Украине: «Сумасшедший дом в последнюю неделю закрыли на карантин».

6 марта Данилко пожаловался, что его больше не выпускают с Украины. Артист сообщил, что власти страны запретили ему выезжать за границу из-за отсутствия специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону. На данный момент известно об отмене его выступлений в Лондоне 7 марта, а также в других европейских городах. Ранее стало известно, что Сердючку могут мобилизовать в ряды армии Украины.