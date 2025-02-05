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15:33, 5 февраля 2025Культура

Верку Сердючку могут мобилизовать в ВСУ. Артиста обязали гастролировать под надзором и сдавать гонорары властям

Верке Сердючке пригрозили мобилизацией в ВСУ и взяли под надзор
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новоссти

Украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Артиста обязали гастролировать под надзором и сдавать гонорары властям.

Отмечается, что 51-летний артист попадает под призывной возраст. Чтобы избежать призыва, ему предложили участвовать в концертах в поддержку Киева с разрешения Минкульта. Но на подобных мероприятиях, проводимых за пределами страны, Данилко должен сопровождать сотрудник спецслужб. Еще одним условием стала отправка гонорара в офис президента, в котором будет определяться доля певца.

Украинский продюсер оценил вероятность мобилизации Сердючки

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Абзацем» усомнился в том, что артиста могут мобилизовать. «Не думаю, что ему грозит мобилизация: он ярый "захистник" и хорошо отрабатывает в поддержку киевского режима», — сказал он.

В то же время собеседник издания допустил поступление угроз Данилко. Но также отметил, что у артиста есть «замечательное жилье в Германии», куда он мог бы уехать, если бы чувствовал опасность.

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Верку Сердючку обвинили в нежелании говорить на украинском языке

Летом 2024 года на Верку Сердючку обрушился шквал критики. Украинцы освистывали певца за исполнения композиций на русском языке и выкрикивали оскорбления во время концертов, а также возмущались в социальных сетях.

Кроме того, украинский продюсер Игорь Кондратюк обвинил артиста в нежелании говорить на родном ему украинском языке. По его словам, он совершенно некомпетентен в политических и лингвистических вопросах, а нежеланием петь на украинском языке просто пытается обезопасить себя от еще большей критики.

Тогда как сам Данилко отметил, что язык дан для коммуникации и общения, например, без русского языка артист не смог бы разговаривать с певицей Лаймой Вайкуле, а также для понимания. Так, при переводе на украинский известная композиция «Все будет хорошо» звучит совсем по-другому, добавил он и пояснил: «Нельзя перевести "Все будет хорошо". Если перевести то, что заложено в этом слове "хорошо", это получается мат».

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