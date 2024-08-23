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16:28, 23 августа 2024Культура

Верку Сердючку обвинили в отказе от украинского языка

Продюсер Игорь Кондратюк обвинил Верку Сердючку в отказе от украинского языка

Фото: Jessica Gow / Globallookpress.com

Украинский продюсер Игорь Кондратюк обвинил Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом «Верка Сердючка», в нежелании говорить на родном ему украинском языке. Об этом сообщило агентство УНИАН.

По словам Кондратюка, Данилко совершенно некомпетентен в политических и лингвистических вопросах, а нежеланием петь на украинском языке просто пытается обезопасить себя от еще большей критики.

«Андрей Данилко — гениальный актер, но мне безразличны его мысли по поводу философских, фундаментальных вопросов. Он просто так себя выгораживает, считает, что его русскоязычное творчество прекрасно», — заявил Кондратюк.

Ранее стало известно, что Верку Сердючку освистали на концерте из-за песен на русском языке.

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      Андрей Шеньшаков
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