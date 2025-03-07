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12:55, 7 марта 2025Культура

Раскрыты райдер и многомиллионный гонорар группы «Любэ»

В райдере группы «Любэ» нашли кефир, водку и виски
Ольга Коровина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Группа «Любэ» и ее лидер Николай Расторгуев получают до восьми миллионов рублей за час выступления. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным источника, гонорар группы за концерт составляет от пяти до восьми миллионов рублей. Стоимость зависит от заказчика, места проведения и количества зрителей. Бытовой райдер коллектива обойдется организаторам в 150 тысяч рублей. Среди пожеланий музыкантов — обезжиренный кефир, фрукты, овсяные хлопья и йогурт, пицца, бутылка виски, а также темное пиво и водка.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары певицы Татьяны Булановой, известной по хитам «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет».

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