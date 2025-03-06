Продюсер назвал гонорары Татьяны Булановой

Продюсер Дворцов заявил, что Татьяна Буланова получает за один концерт 700 тысяч

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары певицы Татьяны Булановой, известной по хитам «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет». Его слова передает портал «Страсти».

По словам Дворцова, Татьяна очень востребована на эстраде, ее часто приглашают выступать и участвовать в телевизионных проектах, особенно ее популярность возросла после свадьбы артистки, которая прошла в 2024 году.

«Спрос вырос после того, как она вышла замуж. Хайп обеспечил ей заказы, корпораты, концерты. За один концерт Буланова получает в районе 700 тысяч рублей. Никаких необычных условий — Татьяна не пьет, не курит», — рассказал он.

Также продюсер добавил, что старые хиты Булановой еще долго будут обеспечивать ей популярность.

«Она может дать фору молодым, но ей это в принципе не надо. Ее устраивает старая аудитория. Нашумевшие хиты до сих пор делают ее популярной, все-таки она одна из легенд российской сцены», — поделился Сергей.

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