Несколько мужчин в Москве затащили девушку в машину и увезли

В Москве несколько мужчин затащили девушку в машину и увезли, начата проверка

В Москве сотрудники полиции начали проверку после того, как несколько мужчин затащили девушку в машину и увезли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичном главке МВД России.

В ведомстве заявили, что полицейские приступили к выяснению причин и обстоятельств произошедшего. После будет принято решение.

25 марта в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные в грубой форме затащили прохожую в машину, после чего скрылись. Предварительно установлено, что так один из родственников девушки отправил ее в медучреждение. Как стало известно «Московскому комсомольцу», речь идет о рехабе.

