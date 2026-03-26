Несколько мужчин в Москве затащили девушку в машину и увезли

В Москве сотрудники полиции начали проверку после того, как несколько мужчин затащили девушку в машину и увезли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичном главке МВД России.
В ведомстве заявили, что полицейские приступили к выяснению причин и обстоятельств произошедшего. После будет принято решение.
25 марта в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные в грубой форме затащили прохожую в машину, после чего скрылись. Предварительно установлено, что так один из родственников девушки отправил ее в медучреждение. Как стало известно «Московскому комсомольцу», речь идет о рехабе.
Ранее сообщалось, что покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом.