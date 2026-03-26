12:12, 26 марта 2026

Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноярском крае пройдет суд над 48-летним жителем Канска за аферу с часами с AliExpress. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Прокуратура утвердила обвинение по статье 138 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Мужчина полностью признал вину. Дело передано в Канский городской суд.

По версии следствия, фигурант придумал нестандартный способ заработка на будущих водителях. Он приобрел на AliExpress «умные» часы, оснащенные скрытой камерой для аудио- и видеозаписи. Получив посылку, мужчина переделал в гараже вибромоторчик в телефоне, чтобы связь во время экзамена была бесшумной, и приступил к работе.

Схема была проста: часы с камерой надевал экзаменуемый, а сам «наставник» ждал в машине неподалеку. На экране смартфона он видел билеты и вибрацией подсказывал правильные ответы: один звонок — вариант «А», два — «Б», три — «В». Всего он 12 раз выезжал с клиентами из Канска в Зеленогорск, помогая тем, кто не хотел учить правила дорожного движения, получать водительские удостоверения.

Проблема в том, что использование таких устройств без лицензии, которая выдается только спецслужбам, незаконно. Кроме того, сама схема превращала экзамены в фикцию и подрывала безопасность на дорогах.

Ранее в Кумертау (Башкортостан) следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая взломала телефон свекрови из-за предстоящего развода с ее сыном.

