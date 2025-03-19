Россиянка взломала телефон свекрови из-за предстоящего развода и попала под статью

В Башкортостане женщина взломала телефон свекрови из-за предстоящего развода

В Кумертау (Башкортостан) следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая взломала телефон свекрови из-за предстоящего развода с ее сыном. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Batash».

Дело возбудили по статье 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки»).

По данным канала, женщина хотела прочитать, что бывший муж пишет матери о разделе имущества. Найдя сообщения об этом, она сделала скрины переписки и прикрепила их к иску в суде. В результате попала под статью.

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