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20:38, 10 сентября 2024Силовые структуры

В России сотрудница оператора связи передавала данные об абонентах за деньги и попалась

Сотрудницу кол-центра из Ростова-на-Дону осудили за передачу данных о клиентах

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Новошахтинский городской суд Ростовской области вынес приговор в отношении сотрудницы федерального оператора связи Александры Раклевичюс, которая передавала данные об абонентах третьим лицам за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Раклевичюс устроилась в кол-центр оператора сотовой связи на территории Ростовской области в 2022 году. С начала работы она неправомерно копировала детализацию клиентов, а затем передавала эту и иную информацию о них сторонним лицам за вознаграждение.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») УК РФ. Ее приговорили к одному году лишения свободы условно.

Ранее в Томске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника одного из подразделений УМВД России по области за передачу персональных данных россиян третьим лицам. Дело заведено по статье 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации») УК РФ, мужчина находится под домашним арестом.

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