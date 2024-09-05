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15:07, 5 сентября 2024Силовые структуры

Силовик передавал персональные данные россиян третьим лицам и попал под статью

В Томске возбудили дело против сотрудника УМВД за передачу персональных данных

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

В Томске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника одного из подразделений УМВД России по области за передачу персональных данных россиян третьим лицам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»). Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

По версии следствия, силовик копировал персональные данные граждан из ведомственной информационной системы, а потом передавал их третьим лицам. Другие подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который сфотографировал информацию о россиянине из базы данных МВД и переслал ее третьим лицам.

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