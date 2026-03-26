Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 26 марта 2026Экономика

На Земле завершилась сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

На Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря, которая длилась почти неделю. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.

По информации специалистов, всплеск геомагнитной активности начался 20 марта. Они отметили, что два дня назад был зафиксирован ложный финиш магнитной бури. «Параметры солнечного ветра вроде бы начали быстро снижаться, но в итоге все же задержались на возмущенном уровне еще на двое суток», — поделились информацией астрономы.

Ученые уточнили, что магнитная буря была вызвана корональной дырой и несколькими облаками плазмы. Изначально предполагалось, что геомагнитные возмущения начнутся на полдня раньше, однако произошла задержка, добавили они.

«На настоящий момент абсолютно все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон. Вероятность слабых всплесков сохраняется, но уже на обычном будничном уровне. Сегодня, пожалуй, последний день, когда возможно еще короткое эхо. Начиная с завтрашнего дня прогноз уже полностью зеленый», — заключили в ИКИ РАН.

Ранее сообщалось, что пик завершившейся магнитной бури пришелся на ночь 21 марта, а также на 23 марта. В обоих случаях мощность колебаний дошла до уровня G3. Магнитная буря вызвала множественные полярные сияния, которые можно было наблюдать даже в Москве и других крупных городах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok