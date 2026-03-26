На Земле завершилась сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

На Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря, которая длилась почти неделю. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.
По информации специалистов, всплеск геомагнитной активности начался 20 марта. Они отметили, что два дня назад был зафиксирован ложный финиш магнитной бури. «Параметры солнечного ветра вроде бы начали быстро снижаться, но в итоге все же задержались на возмущенном уровне еще на двое суток», — поделились информацией астрономы.
Ученые уточнили, что магнитная буря была вызвана корональной дырой и несколькими облаками плазмы. Изначально предполагалось, что геомагнитные возмущения начнутся на полдня раньше, однако произошла задержка, добавили они.
«На настоящий момент абсолютно все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон. Вероятность слабых всплесков сохраняется, но уже на обычном будничном уровне. Сегодня, пожалуй, последний день, когда возможно еще короткое эхо. Начиная с завтрашнего дня прогноз уже полностью зеленый», — заключили в ИКИ РАН.
Ранее сообщалось, что пик завершившейся магнитной бури пришелся на ночь 21 марта, а также на 23 марта. В обоих случаях мощность колебаний дошла до уровня G3. Магнитная буря вызвала множественные полярные сияния, которые можно было наблюдать даже в Москве и других крупных городах.