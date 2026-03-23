Обрушившаяся на Землю магнитная буря cтихла

ИКИ РАН: Геомагнитная обстановка на Земле стабилизировалась

Магнитная буря, накрывшая Землю 20 марта, стихла. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Геомагнитная обстановка, по наблюдениям ученых, стабилизировалась. Колебания магнитосферы были обусловлены скачком индукции межпланетного магнитного поля, которая в настоящее время снизилась. Скорость солнечного ветра все еще высока, однако лишь один этот фактор не может взволновать магнитосферу.

Пик магнитной бури произошел в ночь на 21 марта, а также на 23 марта. В обоих случаях мощность колебаний дошла до уровня G3. Магнитная буря запомнилась множественными полярными сияниями, которые увидели даже в крупных городах, в том числе в Москве. В ночь на 24 марта новых полярных сияний ученые не прогнозируют. Магнитная буря в целом сошла на нет, однако Земля продолжает оставаться под воздействием корональной дыры, из-за чего геомагнитные всполохи могут застать в некоторых регионах и сегодняшней ночью.

Ранее жители Подмосковья поделились снимками северного сияния. В частности, его видели в небе над Дубной. Также полярное сияние заметили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Курской, Челябинской областях и Республике Коми.