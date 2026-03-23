Жители Подмосковья увидели северное сияние из-за магнитной бури уровня G3

Жители Подмосковья заметили полярное сияние в небе в ночь на понедельник, 23 марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители поделились фотографиями подсвеченного зеленым и сиреневым цветами неба над Дубной. По словам профессора ИКИ РАН Сергея Богачева, свечение в небе над областью возникло в результате сильной магнитной бурей уровня G3, которая обрушилась на Землю утром в пятницу, 20 марта.

Полярное сияние также смогли увидеть жители Санкт-Петербурга, Ленобласти, Курской, Челябинской областей и Республики Коми.

Ранее стало известно, что начавшаяся 20 марта магнитная буря стала самой мощной за два месяца

