Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:25, 23 марта 2026Наука и техника

Сразу в нескольких регионах России заметили полярное сияние

Shot: Жители российских городов увидели в небе полярное сияние
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Жители регионов России увидели полярное сияние, которое озарило многие территории страны. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

По словам очевидцев, небо озарилось фиолетово-зелеными переливами. Их наблюдают от Москвы до Республики Коми. О потрясающем явлении также рассказывают жители Курской, Ленинградской, Челябинской и многих других областей.

Уточняется, что причиной природного явления стала мощная магнитная буря класса G3.

Ранее ученые говорили, что к Земле подошло еще одно облако плазмы, поэтому прогнозируются полярные сияния. По их данным, суммарная индукция межпланетного магнитного поля достигла экстремальных значений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok